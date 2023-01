Orszak Trzech Króli w Warszawie. Którymi ulicami przejdzie?

Co zrobić z choinką po świętach? Nie każde drzewko musi skończyć na śmietniku

Orszak Trzech Króli w Warszawie

Tradycyjna warszawska procesja wyruszy 6 stycznia z placu Zamkowego o godz. 12. Pół godziny wcześniej z pl. Zamkowego w drogę do stajenki wyruszy św. Józef z brzemienną Maryją, w towarzystwie osiołka oraz eskorty Legionu Rzymskiego. Następnie odbędzie się powitanie Monarchów z Azji, Afryki i Europy, rycerzy i wojowników.

W samo południe uczestnicy Orszaku Trzech Króli przejdą Krakowskim Przedmieściem, a następnie skręcą w ul. Królewską, by dotrzeć do placu Piłsudskiego. Archidiecezja Warszawska zdradziła, jak dokładnie będzie wyglądało tegoroczne wydarzenie.

Jak czytamy na stronie Archidiecezji Warszawskiej, mędrcy udadzą się do stajenki na pl. Piłsudskiego, gdzie pokłonią się Jezusowi oraz złożą mu dary. "Wędrujących prowadzić będzie Gwiazda, która w tym roku jest przedmiotem naszej szczególnej refleksji. Za Gwiazdą idą dzieci przedszkolne – pastuszkowie i grupa aniołków, którym towarzyszą goście" - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

"Jako pierwszy wyruszy królewski orszak afrykański składający się z dwórek i rycerzy. Na jego czele, na prawdziwym wielbłądzie, pojedzie król Afryki – Baltazar XV. Dalej dołączy król Azji – Melchior XV z ogromnym kadzidłem, w towarzystwie żołnierzy azjatyckich oraz chińskich smoków. Kolejny będzie europejski król – Kacper XV, także z rycerską eskortą" - opisuje Archidiecezja Warszawska.

Orszak Trzech Króli dotrze na pl. Piłsudskiego przed godz. 13. Po uroczystym pokłonie Trzech Króli wszyscy obecni na placu zatańczą poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi". Następnie zaplanowano wspólne kolędowanie w języku polskim i ukraińskim.

Orszak Trzech Króli w Warszawie – utrudnienia na ulicach

W związku z wydarzeniem 6 stycznia kierowców czekają utrudnienia. Od około godz. 11:30 do godz. 13 zamknięte zostaną ul. Królewska (na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do pl. Piłsudskiego) oraz pl. Piłsudskiego (od Królewskiej do Ossolińskich)

"Jadący ul. Królewską dojadą wyłącznie do Pasażu Niżyńskiego, a z ul. Wierzbowej będzie można pojechać do ul. Focha. Dodatkowo 6 stycznia z parkowania zostaną wyłączone również miejsca postojowe na ul. Królewskiej – od Krakowskiego Przedmieścia do placu Piłsudskiego" - podaje stołeczny ratusz.

W przypadku braku możliwości przejazdu w rejonie placu, autobusy linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające przez ulicę Marszałkowską, w kierunku pl. Bankowego.

Ostatnie chwile deptaku

Od piątku do niedzieli (6-8 stycznia) Trakt Królewski znów będzie pełnił rolę spacerową. Ulice zostaną wyłączone z ruchu samochodowego, ale dopuszczony będzie ruch rowerów. W związku z tym objazdami kursować będą autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44

To już niestety ostatni raz w tym sezonie zimowym, kiedy Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat staną się deptakiem. Na pocieszenie dodamy, że świąteczne, świetlne ozdoby będzie można podziwiać znacznie dłużej, do pierwszych dni lutego.

