Ostatnie Pokolenie zablokowało Wisłostradę. Furia kierowców. Matka chorego dziecka błagała o przejazd

Ostatnie Pokolenie zablokowało Wisłostradę

W ramach zapowiedzianej serii protestów Ostatnie Pokolenie ponownie zablokowało Wisłostradę w piątek po godz. 8. Trzymając transparenty przykleili się do jezdni.

"Dziś Ostatnie Pokolenie blokuje przedłużenie Wisłostrady, czyli ul. Czerniakowską w Warszawie. Zablokowali drogę w tym samym miejscu co ósmego lipca, kiedy spotkała ich wyjątkowa agresja ze strony kierowców, m. in. atak gazem pieprzowym i spryskanie gaśnicą. „Jesteśmy tu znowu, bo kryzys klimatyczny to nowa normalność w Polsce” – informują aktywiści.

Ostatnie Pokolenie wyszło na ulicę. Centrum Warszawy sparaliżowane w porannym szczycie. Ludzie się wściekli

Matka chorego dziecka błagała o przejazd

W trakcie blokady z jednego z samochodów wybiegła kobieta, przekazał obecny na miejscu reporter "Super Expressu". Przez aktywistów utknęła w drodze do szpitala. Błagała o przejazd z powodu choroby dziecka.

Po rozmowie z matką mediatorzy Ostatniego Pokolenia nakazali rozstąpić się i utworzyć korytarz, jednak na miejsce zdążyła dojechać policja. Po dwukrotnym wezwaniu do rozejścia się funkcjonariusze przystąpili do ściągania uczestników z jezdni.