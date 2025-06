Oszukali 250 osób na 80 milionów złotych! Deweloperzy z Warszawy staną przed sądem

Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom, które są oskarżone o oszustwa na szkodę 250 osób fizycznych i firm w całym kraju na kwotę ponad 80 mln zł. Informację tę przekazał prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

− Oskarżeni to dziewięć osób wchodzących w skład zarządu i rady nadzorczej firmy deweloperskiej z siedzibą w Warszawie. Zarzucamy im oszustwa na łączną kwotę ponad 80 mln zł na szkodę zarówno nabywców proponowanych do sprzedaży mieszkań, jak i wyemitowanych przez spółkę obligacji. To przede wszystkim mieszkańcy Warszawy, ale też innych części kraju, w tym województwa łódzkiego. Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10 – powiedział prokurator Krzysztof Kopania.

Jak działali oszuści? Fikcyjne inwestycje i obligacje bez pokrycia

Z ustaleń prokuratury wynika, że spółka deweloperska w ramach inwestycji prowadzonej w Warszawie, proponowała do sprzedaży mieszkania, wprowadzając potencjalnych nabywców w błąd, co do możliwości jej realizacji na zasadach i w terminach wynikających z zawieranych umów.

− Zebrane dowody dają także podstawy do formułowania zastrzeżeń, co do sposobu wydatkowania uzyskiwanych od klientów wpłat, które winny być przeznaczane jedynie na realizację inwestycji. W prospekcie informacyjnym zawarto przy tym fikcyjną datę rozpoczęcia sprzedaży „zadania inwestycyjnego”, co miało na celu ominięcie zapisów tzw. ustawy deweloperskiej, w zakresie dotyczącym prowadzenia bankowego rachunku powierniczego – wyjaśnił prokurator Kopania.

Przedstawiciele spółki doprowadzili do popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę ponad 150 osób i na kwotę blisko 53 mln zł. Akt oskarżenia zawiera jednak także drugi zarzut związany z wątkiem emisji przez spółkę obligacji.

− Wyemitowane w 2013 roku obligacje na okaziciela o wartości nominalnej po 1000 zł ostatecznie nie zostały przez spółkę wykupione. Pozyskany materiał dowodowy daje podstawy do stwierdzenia, że zarząd już w dacie emisji obligacji miał wiedzę, że spółka nie będzie dysponowała środkami umożliwiającymi ich wykup w terminie wskazanym w warunkach emisji – powiedział Krzysztof Kopania.

Na tej podstawie prokurator sformułował w akcie oskarżenia zarzuty oszustwa na szkodę blisko 100 osób fizycznych i prawnych z różnych części kraju w łącznej kwocie przekraczającej 27 mln zł.

W śledztwie zebrano obszerny materiał dowodowy składający się na 131 tomów akt, 250 segregatorów załączników, kilkanaście dysków i innych nośników danych oraz specjalistyczne ekspertyzy, w tym kompleksową opinię Biura Badań i Ekspertyz Sądowych w Warszawie. Teraz sprawą zajmie się sąd. Oskarżonym grożą surowe kary, ale najważniejsze jest, aby poszkodowani odzyskali swoje pieniądze.

