Oszuści z Pruszkowa w areszcie! Sprawdź, na czym polegały ich przestępstwa finansowe

2025-10-08 9:34

Pruszkowscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o posługiwanie się fałszywymi dokumentami i przestępstwa finansowe. Zatrzymani w wieku 20, 30 i 40 lat usłyszeli łącznie 62 zarzuty. Grozi im do 8 lat więzienia. Policja zabezpieczyła kilkadziesiąt dokumentów bankowych i umów o pracę, które miały służyć do zakładania fikcyjnych kont i potwierdzania nieistniejącego zatrudnienia. Na wniosek prokuratury, sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Jak działali oszuści?

Fałszywe dokumenty i bankowe przekręty. Policja zatrzymała trzech mężczyzn w Pruszkowie

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjantów zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 20, 30 i 40 lat, podejrzanych o posługiwanie się podrobionymi dokumentami oraz o inne przestępstwa dotyczące ukrywania dokumentów finansowych.

Zgromadzony przez funkcjonariuszy obszerny materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym łącznie 62 zarzutów popełnienia czynów karalnych.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, w trakcie prowadzonych działań policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt dokumentów dotyczących otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w różnych placówkach finansowych. Wśród nich znajdowały się między innymi wnioski o otwarcie kont, umowy oraz karty płatnicze, które mogły służyć do zakładania rachunków.

Fikcyjne zatrudnienie i podrobione umowy o pracę

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymani przygotowywali się do kolejnych oszust. Mężczyźni planowali wykorzystać porobione dokumenty do zakładania kont bankowych i wyłudzania kredytów.

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej oraz ścisłej współpracy z Prokuraturą Rejonową w Pruszkowie, funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów i skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Pruszkowie zastosował wobec zatrzymanych tymczasowy areszt. Za posługiwanie się fałszywymi dokumentami i przestępstwa finansowe grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

