Oto najbardziej zakorkowane miasta w Polsce. Tu kierowcy tracą nawet 100 godzin w samochodzie

Najbardziej zakorkowane miasta świata. Jak wypadła Polska?

Jak wynika z najnowszego raportu dotyczącego sytuacji na drogach w 387 miastach, leżących w 55 krajach na sześciu kontynentach, najbardziej zakorkowana metropolia nie leży w Ameryce Północnej, czy Azji. Na to nieszczególnie szczytne miano zasłużył sobie Londyn. Jak przedstawiono w rankingu TomTom Traffix Index 2023, w zeszłym roku to właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii spędzono średnio 148 godzin w korkach. To tam, odcinek 10-kilometrowy pokonuje się najdłużej, bo w 37 minut 20 sekund.

Na drugim miejscu znalazł się Dublin z wynikiem 158 godzin i średnim czasem: 29 minut 30 sekund, a trzecie miejsce przypadło największemu miastu w Kanadzie: Toronto. Tam rocznie w korkach spędza się blisko 100 godzin.

Na liście nie zabrakło również polskiego akcentu. Wśród 387 miast, które pojawiły się w rankingu, aż 12 jest z Polski! Co może zaskakiwać, najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce nie jest Warszawa.

W rankingu przedstawionym przez TomTom analitycy wzięli pod uwagę kilka szalenie istotnych kwestii. Miejsca zależą nie tylko od średniego czasu, w którym potrzebujemy na pokonanie 10 km, ale również średnich prędkości w korku oraz czasu, który rocznie tracimy podróżując po mieście. W poniższej galerii przygotowaliśmy dla was ranking polskich miast. Kilka z nich może być wielkim zaskoczeniem, lecz to, możecie już sprawdzić sami!