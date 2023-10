Wola tonie w korkach spowodowanych remontami

Budowa torowiska tramwajowego na ul. Kasprzaka, przebudowa ul. Jana Kazimierza, remont ul. Ordona, a może remont tuneli przy Dworcu Zachodnim… wszystkie te inwestycje są prowadzone w tym samym czasie, w jednej dzielnicy i co najgorsze w bardzo bliskiej odległości od siebie. Wręcz prawie łączą się ze sobą w jeden wielki plac budowy. Mieszkańcy silnie rozwijających się tamtejszych osiedli mieszkaniowych codziennie mierzą się z irytującymi zatorami. - Z jednego korku wjeżdżamy w kolejny. Jesteśmy tak blisko centrum Warszawy a dojazd tam zajmuje czasem nawet ponad godzinę. Tu już nie ma godzin szczytu, one są przez cały dzień – słyszymy od kierowców. Na remontach cierpią również pasażerowie komunikacji miejskiej, którzy muszą korzystać z ciągle opóźnionych autobusów zastępczych za niekursujący tramwaj na ul. Wolskiej i po prostu piesi, którzy kluczą po rozkopanych chodnikach, pomiędzy barierkami i koparkami. Wszyscy pytają o to samo – kiedy to się w końcu skończy?

Ile to jeszcze potrwa?

Na szczęście odnawianie tuneli pod torami na Al. Prymasa Tysiąclecia jest praktycznie na ukończeniu. Robotnicze pachołki wciąż tam jednak jeszcze stoją. Szybkiego zakończenia można wypatrywać na placu budowy na ul. Kasprzaka. Tam w większości prowadzone są już prace wykończeniowe. - W listopadzie wprowadzimy kolejną zmianę w organizacji ruchu. Szczęśliwie zbliża się czas, gdy będziemy udostępniać kierowcom nowe jezdnie, będzie mniej zamykania, a więcej otwierania. Mając na uwadze tempo robót i stopień zaawansowania budowy, jesteśmy naprawdę dobrej myśli – mówi nam Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. W tym przypadku zakończenie robót i tramwajarze mają zakontraktowane na pierwszy kwartał 2024 roku. - Wykonawca poinformował nas, że dokłada wszelkich starań żeby roboty skończyły się w tym roku – dodał jednak rzecznik TW.

W przypadku pozostałych remontów dwóch ulic prowadzonych tuż obok już nie jest tak kolorowo. Modernizacja ul. Jana Kazimierza ruszyła w lipcu i według założeń ma potrwać dwa lata. Pobliska ul. Ordona ma być rozkopana do czerwca przyszłego roku. - W obu przypadkach jesteśmy na tyle daleko od finiszu, że naprawdę trudno rozważać ewentualne wyprzedzenie terminu – powiedział Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Kierowcy mają dość rozkopanej Woli. To komunikacyjny koszmar