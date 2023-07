Rozpoczął się remont ul. Ordona. Zabytkowy bruk przestanie dudnić?

Rozpoczął się remont ul. Ordona

Od poniedziałku, 24 lipca mieszkańcy osiedla Odolany, oprócz dudniących na pofalowanym bruku ciężarówek, mogą też słyszeć pracę ciężkiego sprzętu Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg. Robotnicy zaczęli modernizację ulicy Ordona, nazywaną „kręgosłupem komunikacyjnym osiedla”.

Będzie mniej miejsc parkingowych

Do wiosny przyszłego roku droga ma się zmienić nie do poznania. Na środku wyrośnie 15-metrowy pas zieleni z bujną roślinnością, będą nowe chodniki, nowe oświetlenie i drogi rowerowe w obu kierunkach. Na przebudowie ucierpią jednak kierowcy… auta, które teraz parkują pod kątem, będą stawały wzdłuż jezdni, co automatycznie zmniejszy ilość miejsc postojowych. Urzędnicy tłumaczą to jednak koniecznością porządkowania parkowania ze względów bezpieczeństwa. - Część z samochodów, które dziś parkują na ul. Ordona parkuje niezgodnie z przepisami. My regulujemy to, by jasno wskazać mieszkańcom, które miejsca są legalnie do tego przeznaczone – skomentował wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Historyczny bruk pokryje asfalt. Będzie ciszej?

Historyczny, ale w wielu miejscach już zniszczony bruk na ul. Ordona jest wpisany do ewidencji zabytków. Generuje jednak ogromny hałas, na który wielokrotnie skarżyli się mieszkańcy, co opisywaliśmy już w „Super Expressie”. Na jego usunięcie długo nie zgadzał się jednak Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Po długich negocjacjach konserwator zgodził się na to, by kostkę zabezpieczyć i przykryć asfaltem. - Dzięki temu kierowcy będą poruszać się po cichej i równej nawierzchni. Zabytkowy bruk będzie widoczny na miejscach postojowych, gdzie większość czasu auta stoją, więc nie generują hałasu – stwierdził dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Łukasz Puchalski.

Przebudowa ul. Ordona będzie kosztować kilkanaście mln zł. Równolegle trwają obok prace związane z przebudową ul. Jana Kazimierza, gdzie również planowane są wymiana nawierzchni i zmiany w parkowaniu.

Rozpoczął się remont ulicy Ordona. Bruk przestanie dudnić? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.