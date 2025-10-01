Oto najszybciej wyludniające się miasta w Polsce. Tu nikt nie chce mieszkać!

Dramatyczny spadek liczby ludności w Polsce

GUS alarmuje: Polska traci mieszkańców! Jak wynika z najnowszych danych, sytuacja demograficzna w kraju jest dramatyczna. Od 2019 roku liczba ludności w Polsce systematycznie spada. Tylko w ostatnim roku ubyło aż 147 421 osób.

„Rok 2025 (stan na 1 stycznia) jest kolejnym począwszy od 2019 r., kiedy liczba ludności w Polsce odnotowuje spadek (-147 421 osób)” – czytamy w raporcie GUS dane.

Spadek liczby ludności dotyczy wszystkich województw. Najbardziej wyludniają się miasta, ale i tereny wiejskie odnotowują straty.

„Tendencja spadkowa w zakresie liczby ludności dotyczy terenów miast (utrzymuje się od kilkunastu lat) oraz terenów wiejskich, gdzie spadek odnotowywany jest od 2021 r.” – podkreśla GUS.

Łódź na czele miast z największym ubytkiem ludności

Jeśli chodzi o bezwzględny spadek liczby ludności, to niekwestionowanym liderem jest Łódź. To miasto od lat zmaga się z problemami demograficznymi i traci mieszkańców w zatrważającym tempie.

„Po raz kolejny w zestawieniu gmin o największym ubytku liczby mieszkańców znalazły się takie jednostki jak: Łódź (-6 322 osoby) i Bydgoszcz (-2 391 osób)” – informuje GUS.

Gdzie Polacy chcą mieszkać? Kraków i Warszawa w czołówce

Są miasta, które przyciągają nowych mieszkańców i dynamicznie się rozwijają. Wśród nich prym wiodą Kraków i Warszawa.

„Wśród odnotowujących przyrost: Kraków (+2 967 osób), Lesznowola (+1 434 osoby) czy Gdańsk (+1 280 osób). Wśród gmin o znaczącym wzroście ludności, pomimo spadku odnotowanego w roku poprzednim, należy wymienić m.st. Warszawa (+2 246 osób)” – podaje GUS.

Dlaczego Polska się wyludnia?

Przyczyn wyludniania się Polski jest wiele. Eksperci wskazują na:

migracje ludności na obszary podmiejskie,

ujemny przyrost naturalny,

emigrację zagraniczną.

Jeśli ten trend się utrzyma, wiele miast może stracić swój status i znaczenie na mapie Polski.

Porównanie: 2002 r. i 2024 r.

Na stronie polskawliczbach.pl na podstawie danych GUS z 2002 r. i 2024 r. opracowano zestawienie zmian w liczbie ludności na przestrzeni lat. Ten ranking pokazuje względną (procentową) zmianę, co pozwala porównać miasta niezależnie od ich wielkości. Które miejscowości znalazły się w zestawieniu? Sprawdź w galerii poniżej.