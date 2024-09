Pacjent dusił pielęgniarkę! Dantejskie sceny na szpitalnym oddziale ratunkowym

To imię od lat nie pojawia się w Polsce. Dawniej było chętnie wybierane przez rodziców

Wyszków. Pacjent zaatakował pielęgniarkę

W piątek (20 września) do szpitala w Wyszkowie przyjechali policjanci. Wcześniej na SOR trafił 24-letni, nieprzytomny pacjent z urazem głowy - był pijany i przewrócił się na chodnik. Tuż po przebudzeniu zaczął się prawdziwy koszmar.

Mężczyzna zerwał się na równe nogi i wyzywał personel medyczny. W pewnym momencie zaatakował pielęgniarkę, która chciała udzielić mu pomocy. Próbował dusić kobietę, w wyniku czego ta doznała obrażeń. Lekarzowi udało się obezwładnić napastnika, jednak ten nie odpuścił. Groził, że wszystkich pozabija! Czytaj dalej pod materiałem wideo.

24-latek odpowie za zaatakowanie personelu medycznego

Patrol z Wyszkowa po przybyciu na miejsce pilnował, by sytuacja się nie powtórzyła. 24-latek wciąż potrzebował pomocy, jednak kiedy tylko został zaopatrzony, od razu przewieziono go do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu został przesłuchany. Odpowie za brutalny atak na personel medyczny.

"Przestępstwa, jakie mu zarzucono to naruszenie nietykalności cielesnej i uszkodzenie ciała jednego z medyków oraz kierowanie gróźb karalnych wobec drugiego, a także znieważenie funkcjonariuszy publicznych, bo takimi są między innymi lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni podczas wykonywania obowiązków służbowych. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz o jego losie zdecyduje sąd" - przekazała mł.asp. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.