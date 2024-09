Poważny karambol pod Ciechanowem. Zginął 24-latek i potrącony łoś. Wielu rannych

KOSZMAR

Poważny wypadek pod Ciechanowem. Wielu rannych. Młody mężczyzna zginął po zderzeniu z łosiem

W czwartek (19 września) na trasie z Ciechanowa do Sońska w malutkiej miejscowości Bardonki doszło do tragicznego wypadku drogowego. 24-letni kierowca uderzył w łosia, który nagle wbiegł na jezdnię. Kilka minut później w grupę osób udzielających młodemu mężczyźnie pomocy wjechał kierowca volvo. W wyniku zdarzenia siedem osób trafiło do szpitala. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo, mające na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii.