Nowy biskup w polskich Kościele. Kim jest ksiądz Krzysztof Dukielski?

Papież Leon XIV zdecydował, że ks. Krzysztof Dukielski będzie nowym biskupem pomocniczym diecezji radomskiej. Decyzję Ojca Świętego przekazała w sobotę, 12 lipca Nuncjatura Apostolska w Polsce. Data sakry biskupiej ks. Dukielskiego nie jest jeszcze znana. Nowemu biskupowi papież przydzielił stolicę tytularną Catula.

Ksiądz Krzysztof Dukielski urodził się w Radomiu w 1978 roku. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, gdzie studiował teologię i filozofię. Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 roku z rąk bp. Zygmunta Zimowskiego. W latach 2004-2008 kontynuował studia na Papieskim Wydziale Teologicznym Marianum w Rzymie. Równocześnie pracował we włoskiej parafii w Carsoli w diecezji Avezzano, a następnie pełnił funkcję administratora parafii w Poggio Cinolfo. W 2008 roku uzyskał licencjat z bioetyki na Papieskim Ateneum „Regina Apostolorum”, a studia doktoranckie kontynuował do 2013 roku.

Po powrocie do Polski w 2013 roku, ks. Dukielski zaangażował się w działalność Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej oraz został diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia. Kontynuował również studia doktoranckie z bioetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 2014-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, a w latach 2016-2017 był kapelanem w Radomskim Centrum Onkologii. W latach 2019-2020 pełnił funkcję krajowego moderatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 1 lipca 2021 roku został proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie.

Diecezja radomska w 1992 r. została wydzielona z diecezji sandomiersko-radomskiej. Składa się z 301 parafii i 29 dekanatów. Biskupem diecezjalnym radomskim od 2021 r. jest Marek Solarczyk.

