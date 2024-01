Afera w MOSiR Radom, brzydkie treści na Facebooku miejskiej spółki. To atak hakerski!

W Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) obecnie funkcjonuje 1930 parkometrów. Zaledwie 240 z nich należy do miasta. Pozostałe (1690) dostarczała firma City Parking Group, która niecałe 10 lat temu podpisała umowę z ZDM na ich obsługę. Umowa wygasa z końcem listopada 2024 r.

Będzie przetarg na nowe urządzenia

- Będziemy ogłaszać potężny przetarg na nowe parkometry, tak by w 2025 roku warszawiacy korzystali już z nowych rozwiązań technologicznych w strefie płatnego parkowania. Chcemy wprowadzić nowe formy płatności np. blikiem, czy za pomocą kodów QR – zapowiada dyrektor ZDM Łukasz Puchalski. Urzędnicy nie kryją, że chcą przyzwyczajać kierowców do płacenia bezgotówkowego. Już dziś niemal połowa płatności odbywa się za pomocą aplikacji w telefonie. Bo wygodniej - nie trzeba szukać parkometru, opłaca się dokładny czas postoju, jeśli się przedłuży, to nie trzeba się martwić o kwit.

Kosztowna obsługa parkometrów

- Dla nas jako zarządcy strefy to też wygodne, bo opłata za pomocą aplikacji nie wymaga poniesienia kosztów, które mamy przy parkometrach – zwraca uwagę rzecznik ZDM Jakub Dybalski. Parkometry są kosztowne bo wymagają zasilania, serwisowania i wybierania bilonu.

Parkometry znikną z Warszawy?

Czy nowy przetarg może oznaczać likwidację parkometrów w kolejnych latach? - Nie rezygnujemy z nich. Dla istotnej części kierowców i w określonych miejscach to wciąż najwygodniejszy sposób płacenia za postój – uspokaja Jakub Dybalski.

Niewykluczone jednak, że parkometrów na ulicach od przyszłego roku po prostu będzie mniej niż dziś.

Wpływy i rozszerzenia

W tym roku wpływy z parkometrów mają wynieść ponad 240 mln zł. Na ten rok planowane jest też rozszerzenie jej o Saską Kępę, Kamionek i część Mokotowa.

