To pierwszy taki fotoradar w Polsce. Kierowcy drżą ze strachu. To prawdziwa bestia

Pierwsze najnowsze urządzenie GITD zamontował w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych na wysokości ul. Międzynarodowej. W tym miejscu od lat ustawiony był fotoradar starego typu. Pod koniec 2023 roku pracownicy firmy Lifor, na zlecenie GITD wymienili wysłużone urządzenie na nowe, o zupełnie odmiennym wyglądzie. Okazuje się, że to będzie prawdziwy postrach dla kierowców. - Sięgnęliśmy po najnowocześniejsze, dostępne dziś na polskim rynku urządzenie. Do tej pory nie było stosowane w Polsce – mówi w rozmowie z "Super Expressem" Monika Niżniak, rzeczniczka GITD i wymienia, jakie funkcje ma nowy fotoradar.

Nowe fotoradary na polskich drogach. Tak zaawansowanych urządzeń jeszcze nie było

O tym, jak bardzo zaawansowane są nowe fotoradary, może świadczyć m.in. cena. Koszt zakupu i montażu jednego urządzenia to aż 212 tys. zł.

- Urządzenie TraffiStar SR390 gwarantuje utrzymanie ciągłości rejestracji naruszeń oraz pozyskanie wysokiej jakości materiału dowodowego, bez względu na warunki pogodowe oraz porę dnia w jakiej wykonywane są pomiary. Fotoradar wykonuje pomiary prędkości równocześnie wszystkim pojazdom, które znajdą się w jego „polu widzenia”, na kilku pasach ruchu. Urządzenie automatycznie sczytuje tablice rejestracyjne, identyfikuje rodzaj pojazdu i przypisuje do każdego ze „śledzonych” pojazdów niezbędne parametry, jak m.in.: prędkość z jaką porusza się pojazd, prędkość jaka obowiązuje na danym odcinku drogi, pas ruchu którym porusza się pojazd, czas i miejsce popełnienia wykroczenia. Urządzenie ma też możliwość ustawienia odrębnych limitów prędkości dla każdego pasa ruchu – mówi "Super Expressowi" Monika Niżniak, rzeczniczka GITD.

Atutem urządzenia jest jego lekka konstrukcja. Fotoradar nie musi być już montowany na specjalnych, ciężkich masztach. Do jego montażu może zostać wykorzystana nawet dostępna infrastruktura miejska. GITD będzie wykorzystywać nowy fotoradar do stacjonarnych pomiarów prędkości, jednak urządzenie może być też wykorzystywane w wersji mobilnej, zamontowane w pojeździe lub na statywie. Ma również możliwość rejestrowania przypadków niestosowania się przez kierujących do sygnalizacji świetlnej z równoczesnym wykonywaniem pomiarów prędkości. W tej konfiguracji urządzenie działa z wykorzystaniem wideo detekcji, a więc bez konieczności ingerencji w nawierzchnię jezdni i stosowania pętli indukcyjnych.

Tylko dwa takie urządzenia w Polsce

Nowy fotoradar został zakupiony przez GITD w ramach systemu CANARD i modernizacji 247 najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych urządzeń w Polsce. Jednak takie nowoczesne modele będą w kraju tylko dwa. Drugi stanął w Bytomiu na Śląsku. Koszt zakupu jednego fotoradaru TraffiStar SR390 wyniósł 212 tys. zł.

Fotoradary na moście Poniatowskiego niepotrzebne? Pytamy kierowców