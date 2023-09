i Autor: Artur Hojny

Ważne informacje

Pasażerowie kolei wściekli. Przez rok nie dojadą pociągiem do centrum Warszawy!

Remont Warszawy Zachodniej znów daje w kość pasażerom. Podróżujący Warszawską Koleją Dojazdową od niedzieli, 3 września, mają niemały problem - pociągi dojeżdżają tylko do stacji Warszawa Reduta Ordona. By dostać się do centrum miasta, trzeba korzystać z komunikacji zastępczej. I tak aż do lipca przyszłego roku!