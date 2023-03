Pierwszy wyrok dla seksualnego przestępcy z przewozów na aplikację. Dostał wyrok jak za alimenty

i Autor: Gabi de la torre flickr.com TAXI

Szok!

Pierwszy wyrok dla seksualnego przestępcy z przewozów na aplikację. Dostał karę jak za alimenty

W warszawskim sądzie zapadł pierwszy wyrok za gwałt w przewozach na aplikację. Zatrzymany w marcu 2022 r. kierowca zmusił do seksu swoją pasażerkę. Wyrok? 2,5 roku więzienia. Prawie tyle samo można dostać za niepłacenie alimentów. To prawie najniższy możliwy wymiar kary, bo za takie przestępstwo do więzienia można iść nawet na 12 lat.