Za nami klasyk PKO BP Ekstraklasy! Mamy dużo zdjęć kibiców z meczu Legia - Lech

Trenerzy Edward Iordănescu i Niels Frederiksen mieli spory ból głowy przed klasykiem Legia - Lech. Duńczyk nie mógł uwierzyć w porażkę na Gibraltarze, a Rumun zastanawiał się, kiedy jego zespół zacznie grać na miarę potencjału.

Legia wygrała w Krakowie z Szachtarem i po tym meczu powiało optymizmem. Pozostawało pytanie, czy "Wojskowi" pokażą formę na ligowym podwórku.

W "Super Expressie" prezentujemy zdjęcia kibiców z meczu Legia - Lech i krótką relację!

Legia - Lech, klasyk w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy

Przed startem 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy, Legia była dziewiąta w lidze, a Lech szósty. To pokazywało skalę problemów obu zespołów. Dodatkowo, za "Kolejorzem" ciągnęła się kompromitacja z Gibraltaru. Sposób na drużynę Frederiksena znalazł w czwartek zespół Lincoln Red Imps. Czwartkowy wieczór poprawił nastroje w obozie "Wojskowych". Legia wygrała z Szachtarem po fenomenalnym golu Rafała Augustyniaka z samej końcówki zawodów. Fani stołecznej ekipy wierzyli, że to zdarzenie natchnie ich ulubieńców. M.in. dlatego tłumnie pojawili się na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

Galeria ze zdjęciami: Kibice podczas klasyku Legia - Lech. Dalszy ciąg materiału znajduje się poniżej!

Legia Warszawa - Lech Poznań - 0:0 (0:0)

Legia Warszawa: Tobiasz - Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre (Goncalves 68') - Augustyniak (Szymański 77'), Elitim (Reca 69'), Kapustka, Bichakhchyan (Stojanovic 59'), Kacper Urbański (Weisshaupt 77') - Rajovic

Lech Poznań: Mrozek - Pereira, Douglas, Milić, Gurgul - Ouma, Kozubal, Jagiełło (Rodriguez 72') - Ismaheel (Lisman 72'), Palma (Bengtsson 63'), Ishak (Agnero 88')

Relacja z meczu Legia - Lech

Pierwsza połowa była pełna otwartego futbolu. Bramek nie było, ale zarówno piłkarze Legii, jak i Lecha mieli swoje momenty. W końcówce tej części spotkania Luis Palma obił słupek, a wcześniej Kacper Tobiasz wygrał pojedynek z Ismaheelem. Po drugiej stronie w słupek trafił Paweł Wszołek, ale arbiter liniowy podniósł chorągiewkę, sygnalizując spalonego. W 31. minucie, w dobrej sytuacji spudłował Bihakhchyan. Zarówno Rafał Augustyniak, jak i Michał Gurgul chwalili poziom spotkania w wywiadach dla Canal+ Sport. Wierzyliśmy, że po przerwie zobaczymy sól futbolu, czyli po prostu bramki.

Niestety, druga część spotkania to już konkretne rozczarowanie. Momentami z dobrej strony pokazywał się Kacper Urbański, Tobiasz musiał odbijać strzał Ishaka, ale żadna z drużyn solidnie nie zapracowała na zwycięstwo. Efekt? Bezbramkowy remis, który nikogo nie zadowala. Zawiodły zwłaszcza przednie formacje Legii i Lecha. Wspominany wyżej Urbański pewnie dostanie niezłe noty, ale nawet on nie zapisał przy swoim nazwisku gola lub asysty. Po ostatnim gwizdku Piotra Lasyka, kibice stołecznej drużyny głośno manifestowali swoje niezadowolenie. "Wojskowi" tracą aż 10 punktów do liderującego Górnika Zabrze.