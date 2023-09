i Autor: policja Pilna akcja policjantów na śródmieściu. Kobieta zaczęła rodzić, włączyli syreny

Liczyły się minuty

Policjanci ze śródmieścia dostali pilne wezwanie. W trakcie służby do patrolu podszedł mężczyzna. Jego żona zaczęła rodzić w samochodzie i pilnie potrzebował dostać się do szpitala. Na ulicach Warszawy trwał szczyt komunikacyjny i nie mogli się przedostać przez zakorkowane miasto. Mundurowi natychmiast ruszyli do akcji.