Pilne zmiany na Woronicza. Zamontowali progi zwalniające po wypadku, w którym zginęły dwie osoby

Drogowcy zamontowali progi zwalniające na ul. Woronicza. To reakcja na tragiczny wypadek, do którego doszło w połowie sierpnia. Urzędnicy zapowiadają, że to dopiero początek zmian w tej części Mokotowa. Gruntowna przebudowa ma ruszyć w przyszłym roku. Od wielu lat przejście było oznaczone, jako niebezpieczne dla pieszych.