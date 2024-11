Piotr jechał na ratunek, zginął wypadając z dachującej karetki. Znamy datę pogrzebu

Dachowanie karetki w Jedlińsku. Zginął ratownik medyczny Piotr Miernecki

Do tragedii 13 listopada doszło w Jedlińsku koło Radomia. Karetka jadąca na sygnale zderzyła się ze skręcającym na skrzyżowaniu samochodem osobowym, po czym dachując wpadła do rowu.

Jeden z ratowników z obrażeniami ciała trafił do szpitala, zaś drugi poniósł śmierć na miejscu. Był nim Piotr Miernecki, doświadczony zawodowiec, pielęgniarz, instruktor, zastępca szefa Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża "KIELCE. Całe życie poświęcił pomagając i ratując życie innych. To nieodżałowana zarówno dla jego bliskich, jak i dla środowiska medycznego. Swoją godną do naśladowania postawą zdobył serca wszystkich osób, które miały przyjemność go poznać. "Ratownik z krwi i kości" - tak żegnali go współpracownicy.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, od strony Radomia jechała karetka, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia z Peugeotem, który jechał od strony Warszawy i skręcał w lewo. W wyniku uderzenia karetka dachowała. Jechało nią dwóch mężczyzn, jeden z nich poniósł śmierć na miejscu, natomiast drugi trafił do szpitala" — informowała krótko po wypadku Komenda Powiatowa Policji w Radomiu. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Pogrzeb Piotra Mierneckiego

Pogrzeb ratownika medycznego Piotra Mierneckiego odbędzie się o godzinie 14 w piątek, 22 listopada. Ceremonia pogrzebowa i pochówek odbędą się w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu w Cedzynie. Bliscy wystąpili z prośbą o nierobienie zdjęć oraz niefilmowanie rodziny i najbliższych podczas trwania uroczystości.

"🖤 Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że pogrzeb Piotra Mierneckiego odbędzie się w piątek 22 listopada 2024 roku o godzinie 14:00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu w Cedzynie (Kielce, ul. Cmentarna 5E, teren cmentarza). ⚫ Zgodnie z wolą najbliższych prosimy o nieskładanie wieńców oraz kondolencji. Zamiast tego prosimy o znicz lub pojedynczy kwiat oraz darowiznę na rzecz Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK tytułem "Piotrek" ( 65 1240 4416 1111 0000 4957 2937 PEKAO S.A. ) lub przekazanie pluszaka dla Szpitala Dziecięcego lub Domu Dziecka. Pluszaki możecie przekazać nam, my je przekażemy dalej" - przekazuje Grupa Ratownictwa PCK Kielce.