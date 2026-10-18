Piotr W. zemdlał po informacji o wniosku o areszt. Z prokuratury zabrała go karetka

Do zasłabnięcia doszło w sobotę późnym wieczorem, po zakończeniu czynności w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Piotr W. został tam przesłuchany w charakterze podejrzanego w związku z piątkową interwencją policji przy ul. Marszałkowskiej, podczas protestów przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Po przesłuchaniu prokurator poinformował mężczyznę, że zamierza skierować do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego miesięcznego tymczasowego aresztowania. Wtedy Piotr W. miał zemdleć.

- Mężczyzna zemdlał po tym, jak usłyszał informację ws. wniosku o areszt. Został przewieziony karetką do szpitala - przekazał mediom prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Według najnowszych informacji Piotr W. przeszedł badania, po których lekarz uznał, że jego stan nie wymaga dalszej hospitalizacji. Mężczyzna został wypisany ze szpitala i przewieziony z powrotem do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

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Prokuratura chce miesiąca aresztu

Wniosek o tymczasowe aresztowanie został złożony w niedzielę rano do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się o godz. 11.30.

Prokuratura wskazuje dwie podstawowe przyczyny, dla których chce odizolowania podejrzanego. Pierwszą jest konieczność zabezpieczenia planowanych badań sądowo-psychiatrycznych. Drugą ma być obawa ukrywania się lub utrudniania dalszych czynności procesowych.

– Od początku nie chciał wskazać danych osobowych i adresowych w tej sprawie. Istnieje zatem obawa ukrywania się i utrudniania czynności procesowych – wyjaśnił prok. Skiba.

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Nie przyznał się i odmówił wyjaśnień

Podczas sobotniego przesłuchania Piotr W. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odmówił również składania wyjaśnień. Według jednego z obrońców złożył jednak do protokołu oświadczenie, w którym przedstawił własną wersję interwencji i późniejszego zatrzymania.

Mężczyzna jest podejrzany o zmuszanie funkcjonariuszy do zaniechania podejmowanych czynności oraz naruszenie ich nietykalności cielesnej. W przypadku policjantki zarzut ma dodatkowo obejmować spowodowanie zagrożenia utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

🚨 Policja nie blokowała, ani nie uniemożliwia kontaktu zatrzymanego z adwokatem! Wbrew twierdzeniom rozpowszechnianym w mediach społecznościowych i części publikacji medialnych, zatrzymany mężczyzna od samego początku odmawiał kontaktu z adwokatem lub pełnomocnikiem prawnym. Decyzja w tym zakresie została przez niego podjęta dopiero teraz. Od chwili zatrzymania odmawiał on także podania swoich danych osobowych. Nie chciał ich podać również podczas badań w szpitalu. Policja respektuje prawa zatrzymanego i realizuje obowiązujące procedury. Nie może zmusić go do skorzystania z pomocy prawnej wbrew jego woli. Publikujemy nagranie dokumentujące przebieg czynności z udziałem zatrzymanego mężczyzny. Należy także podkreślić, że wbrew upowszechnianym informacjom o „ranie ciętej głowy” u zatrzymanego mężczyzny nie ma takich obrażeń.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 17, 2026

Zatrzymanie na Marszałkowskiej

Do głośnej interwencji doszło w piątek, 16 października, przy ul. Marszałkowskiej. Funkcjonariusze zabezpieczali wówczas zgromadzenie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Policjanci mieli zwrócić uwagę na zachowanie Piotra W. i podjęli próbę ustalenia jego tożsamości. Prokuratura wyjaśnia , że zwiększona liczba podobnych kontroli wiąże się między innymi z obowiązującym w Polsce stopniem alarmowym Bravo.

Podwyższony stopień alarmowy oznacza większą czujność służb i częstsze interwencje wobec osób zachowujących się nietypowo lub odmawiających wykonania poleceń podczas próby wylegitymowania.

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Odepchnął policjantów i zaczął uciekać

W sobotę KSP na platformie X opublikowała nagranie z kamery nasobnej jednego z funkcjonariuszy. Materiał pokazuje początek interwencji, ucieczkę mężczyzny oraz jego późniejsze obezwładnienie.

Na nagraniu policjanci proszą mężczyznę o okazanie dokumentu i odsunięcie się od krawędzi jezdni. Mężczyzna nie podaje danych, a następnie odpycha funkcjonariuszy i zaczyna uciekać w kierunku jednego z lokali przy ul. Marszałkowskiej.

Policjanci ruszają za nim i zatrzymują go w przedsionku budynku. Według relacji funkcjonariuszy podczas interwencji Piotr W. miał popchnąć policjantkę na szklane drzwi, doprowadzając do rozbicia szyby. Kobieta doznała urazu głowy i została przewieziona do szpitala.

Po obezwładnieniu mężczyzny policjanci przeprowadzili przeszukanie. W jednej z kieszeni zatrzymanego znaleziono nóż.

🚨 Publikujemy nagranie z interwencji przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie z piątku 16 października. Nagranie pochodzi z kamery nasobnej jednego z interweniujących policjantów i pokazuje przebieg zdarzenia. Od samego początku mężczyzna stawiał opór – zarówno bierny, jak i czynny. Nie wykonywał poleceń policjantów, odmawiał podania swoich danych osobowych i okazania dokumentu tożsamości. Próbował uciec, biegnąc w kierunku budynku przy ul. Marszałkowskiej, w którym chciał się ukryć. W trakcie zatrzymania naruszył nietykalność cielesną interweniującej policjantki. Funkcjonariuszka doznała obrażeń wymagających udzielenia pomocy medycznej. Została przewieziona do szpitala. Należy również zwrócić uwagę na reakcję osób obecnych na miejscu w budynku przy ulicy Marszałkowskiej, które swoim zachowaniem wyraźnie utrudniają prowadzenie interwencji przez funkcjonariuszy, nie reagując na polecenia zachowania odpowiedniej odległości i potęgując swoją postawą poczucie zagrożenia. Publikowane nagranie pozwala zapoznać się opinii publicznej z przebiegiem interwencji, zamiast opierać jej ocenę wyłącznie relacjach i komentarzach, z których część może mieć na celu celowe rozpowszechnianie dezinformacji w tej sprawie.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 17, 2026

Spór o dostęp do obrońców

Zatrzymanie wywołało spór dotyczący możliwości skontaktowania się Piotra W. z pełnomocnikami. W oświadczeniu opublikowanym przez Ordo Iuris mężczyzna twierdził, że domagał się kontaktu z żoną i ustanowionymi przez nią obrońcami.

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Policja zaprzeczyła, jakoby funkcjonariusze blokowali dostęp do pomocy prawnej. Według stanowiska policji zatrzymany początkowo odmawiał kontaktu z adwokatem i nie chciał podać swoich danych także podczas badań w szpitalu.

Zatrzymanie wywołało reakcję polityków prawicy. W piątek wieczorem przed komendą przy ul. Wilczej pojawili się przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, w tym sam Jarosław Kaczyński i parlamentarzyści tej partii.