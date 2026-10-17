Pokazano nagranie z zatrzymania na Marszałkowskiej. Mężczyzna odepchnął policję i zaczął uciekać

Policja opublikowała nagrania. To pokłosie kontrowersyjnego zatrzymania

Nagrania zostały opublikowane w sobotę, dzień po zatrzymaniu przy ul. Marszałkowskiej w centrum Warszawy, podczas protestów przed Trybunałem Konstytucyjnym. Policja tłumaczy, że chce w ten sposób umożliwić opinii publicznej zapoznanie się z przebiegiem interwencji i odpowiedzieć na pojawiające się w przestrzeni publicznej zarzuty.

Pierwszy materiał trwa około pięciu minut i pochodzi z kamery nasobnej jednego z policjantów. Drugi przedstawia rozmowę funkcjonariusza z zatrzymanym po przewiezieniu go do komendy.

Na pierwszym nagraniu z ulicy widać funkcjonariuszy podchodzących do mężczyzny znajdującego się w pobliżu przejścia dla pieszych. Policjanci przedstawiają się i informują, że chcą sprawdzić jego tożsamość. Mężczyzna początkowo nie odpowiada na wezwania do okazania dokumentu. Funkcjonariusze proszą go również, aby odsunął się od krawędzi jezdni.

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Po chwili sytuacja staje się gwałtowna. Na udostępnionym materiale widać, jak mężczyzna odpycha interweniujących policjantów i zaczyna uciekać w kierunku jednego z budynków przy Marszałkowskiej.

Policjanci ruszają za nim. Zatrzymują go w przedsionku lokalu, do którego próbował się dostać.

Zatrzymany krzyczał, że został napadnięty

Wewnątrz budynku mężczyzna zostaje przewrócony na podłogę i obezwładniony. Funkcjonariusze wydają mu polecenia, aby się położył i nie stawiał oporu.

Na nagraniu słychać, jak zatrzymany krzyczy między innymi: „napadli na mnie” oraz „dusisz mnie”. Jeden z policjantów odpowiada: „nie duszę cię”.

Policjantka informuje mężczyznę, że zostaje zatrzymany za znieważenie funkcjonariusza i naruszenie jego nietykalności cielesnej.

Według stanowiska KSP mężczyzna od początku stawiał zarówno bierny, jak i czynny opór. Nie wykonywał poleceń, odmawiał podania danych oraz próbował uciec i ukryć się wewnątrz budynku.

Policja twierdzi również, że w trakcie interwencji zatrzymany naruszył nietykalność funkcjonariuszki. Kobieta miała doznać obrażeń wymagających hospitalizacji.

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🚨 Publikujemy nagranie z interwencji przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie z piątku 16 października. Nagranie pochodzi z kamery nasobnej jednego z interweniujących policjantów i pokazuje przebieg zdarzenia. Od samego początku mężczyzna stawiał opór – zarówno bierny, jak i czynny. Nie wykonywał poleceń policjantów, odmawiał podania swoich danych osobowych i okazania dokumentu tożsamości. Próbował uciec, biegnąc w kierunku budynku przy ul. Marszałkowskiej, w którym chciał się ukryć. W trakcie zatrzymania naruszył nietykalność cielesną interweniującej policjantki. Funkcjonariuszka doznała obrażeń wymagających udzielenia pomocy medycznej. Została przewieziona do szpitala. Należy również zwrócić uwagę na reakcję osób obecnych na miejscu w budynku przy ulicy Marszałkowskiej, które swoim zachowaniem wyraźnie utrudniają prowadzenie interwencji przez funkcjonariuszy, nie reagując na polecenia zachowania odpowiedniej odległości i potęgując swoją postawą poczucie zagrożenia. Publikowane nagranie pozwala zapoznać się opinii publicznej z przebiegiem interwencji, zamiast opierać jej ocenę wyłącznie relacjach i komentarzach, z których część może mieć na celu celowe rozpowszechnianie dezinformacji w tej sprawie.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 17, 2026

Świadkowie apelowali do policjantów

Wokół zatrzymanego i interweniujących funkcjonariuszy zebrało się kilka osób. Na nagraniu słychać ich apele, aby policjant przestał dociskać mężczyznę do podłogi. Policjanci wielokrotnie nakazują świadkom odsunięcie się i pozostawienie przestrzeni niezbędnej do prowadzenia interwencji.

Zdaniem KSP osoby obecne w budynku utrudniały działania, nie reagowały na polecenia, a swoim zachowaniem zwiększały napięcie.

Zatrzymany stracił przytomność

W pewnym momencie mężczyzna stracił przytomność. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, a zatrzymanemu udzielono pomocy. Pomocy medycznej wymagała także policjantka uczestnicząca w interwencji. Została przewieziona do szpitala.

Okazało się, że zatrzymany mężczyzna miał przy sobie nóż.

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Policja pokazała także nagranie z komendy

Drugi opublikowany materiał przedstawia czynności przeprowadzone po zatrzymaniu. Mężczyzna znajduje się na leżance w pomieszczeniu komendy i rozmawia z policjantem.

Funkcjonariusz informuje go, że zgłosiła się adwokatka Magdalena Leszczyńska, która chciała nawiązać z nim kontakt. Policjant wyjaśnia, że konieczne jest jednak ustalenie tożsamości zatrzymanego.

– Czy pan żąda kontaktu z tą kobietą, z tym adwokatem? – pyta funkcjonariusz.

– Nie znam jej – odpowiada zatrzymany.

Policjant ponownie pyta, czy mężczyzna poda swoje imię, nazwisko i miejsce zamieszkania. Zatrzymany odpowiada: „Ja nie muszę”.

Mężczyzna odmawia również złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

🚨 Policja nie blokowała, ani nie uniemożliwia kontaktu zatrzymanego z adwokatem! Wbrew twierdzeniom rozpowszechnianym w mediach społecznościowych i części publikacji medialnych, zatrzymany mężczyzna od samego początku odmawiał kontaktu z adwokatem lub pełnomocnikiem prawnym. Decyzja w tym zakresie została przez niego podjęta dopiero teraz. Od chwili zatrzymania odmawiał on także podania swoich danych osobowych. Nie chciał ich podać również podczas badań w szpitalu. Policja respektuje prawa zatrzymanego i realizuje obowiązujące procedury. Nie może zmusić go do skorzystania z pomocy prawnej wbrew jego woli. Publikujemy nagranie dokumentujące przebieg czynności z udziałem zatrzymanego mężczyzny. Należy także podkreślić, że wbrew upowszechnianym informacjom o „ranie ciętej głowy” u zatrzymanego mężczyzny nie ma takich obrażeń.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 17, 2026

Interwencja po zgromadzeniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Do zatrzymania doszło w piątek, 16 października. Policjanci zabezpieczali zgromadzenie organizowane przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

W ostatnich tygodniach odbywały się tam demonstracje osób sprzeciwiających się zmianom w Trybunale. Protesty towarzyszyły między innymi ślubowaniu nowego sędziego Macieja Berka. Podczas części zgromadzeń dochodziło do napięć i przepychanek z policją.

W związku z wydarzeniami przed Trybunałem minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział także zawiadomienie prokuratury dotyczące zachowania pracowników Telewizji Republika.

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Według zapowiedzi zawiadomienie ma dotyczyć między innymi podejrzenia zniesławienia i znieważenia policjantów, nawoływania do odstąpienia od czynności służbowych oraz prób wywierania wpływu na działania funkcjonariuszy.