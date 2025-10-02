Płonie wielka hala pod Warszawą. Jedna osoba ranna. Na miejscu liczne zastępy

Pożar hali pod Warszawą

W czwartek (2 października) doszło do pożaru hali magazynowej w miejscowości Bramki, gmina Błonie. Obiekt należał do firmy zajmującej się auto recyklingiem.

- Hala o powierzchni około 300 metrów kwadratowych została całkowicie objęta ogniem. Akcja była trudna ze względu na intensywność pożaru oraz charakter przechowywanych materiałów - przekazał nam mł. kpt. Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Na miejscu działa aktualnie 15 zastępów straży pożarnej, w tym siły i środki zgrupowane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

- W wyniku zdarzenia jedna osoba – pracownik firmy – została poszkodowana. Doznała poparzenia ręki. Strażacy udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego - dodał strażak.

Działania gaśnicze nadal trwają. Jak podaje TVN24, kłęby dymu są widoczne nawet z autostrady A2.

