Warszawa. Wielki paraliż na kolei. Strajk maszynistów i przebudowa dworca

Codziennie do pracy w Warszawie pociągami dojeżdżają wielki tłumy ludzi. To szybki, tani i wygodny sposób komunikacji. Niestety niebawem podróżujący pociągami WKD i SKM będą mieli kłopoty.

Maszyniści WKD już od dawna grozili strajkiem. Już raz pociągi stanęły. 15 listopada przez dwie godziny pociągi nie odjeżdżały ze stacji, a pasażerowie musieli skorzystać z komunikacji zastępczej. To było jednak dopiero ostrzeżenie. Po fiasku rozmów związków zawodowych i zarządem WKD maszyniści szykują paraliż na całego. W czwartek, 18 stycznia, minutę po północy rozpoczną strajk. Kolejarze nie dostali bowiem od 1 stycznia podwyżek. - W związku z tym od godziny 0.01 w dniu 18 stycznia (czwartek) strajk generalny. Będzie on trwał do skutku – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Sławomir Centkowski ze Związku Zawodowego Maszynistów. Pociągi nie będą kursowały w godzinach szczytu. Staną od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 8 i od 15 do 17 każdego dnia roboczego z wyjątkiem weekendów.

Paraliż SKM w weekendy. Wszystko przez remont dworca

Jakby tego było mało, to kłopoty szykują się też w weekendy. Powodem jest modernizacja stacji Warszawa Zachodnia. Utrudnienia potrwają przez trzy najbliższe weekendy: 13-14 stycznia, 20-21 stycznia oraz 27-28 stycznia. Zmiany dotkną linie S1 i S2. - W relacji Otwock – Pruszków 10 pociągów linii S1 pojedzie przez podmiejską linię średnicową i przystanek Warszawa Śródmieście, a 8 pociągów przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. Zmienią się godziny odjazdów poszczególnych pociągów w obu kierunkach, które ulegną kilkuminutowym przesunięciom w porównaniu z rozkładem obowiązującym w pozostałe dni. Pociągi S10 pozostaną na swojej trasie, tj. Otwock – Warszawa Wschodnia, ale ich rozkład również będzie różnił się od standardowego – czytamy w komunikacie na stronie skm.warszawa.pl. W tych dniach całkowicie zawieszone zostaną kursy pociągów linii S2. - Na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna będą kursowały pociągi SKM linii S20. Do Lotniska Chopina dojadą pociągi SKM linii S3 (relacji Legionowo Piaski – Warszawa Lotnisko Chopina przez Warszawę Gdańską i Warszawę Zachodnią) oraz pociągi Kolei Mazowieckich linii RL (relacji Modlin – Warszawa Lotnisko Chopina przez Warszawę Centralną) – informują kolejarze.