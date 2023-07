i Autor: PEXELS.COM Podczas remontu budynku urzędu gminy zginął pracownik. Przygniotła go ściana

Do koszmarnego wypadku do powiecie makowskim doszło w środę, 26 lipca. Jak przekazał portal "ciechanowinaczej.pl" podczas modernizacji budynku urzędu gminy na jednego z pracowników przewróciła się ściana. 37-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł.