Pokłóciła się z partnerem. W szale zadała mu kilka ciosów nożem!

Dyżurny komisariatu w Błoniu otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który miał zostać ugodzony nożem. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Okazało się, że do ataku doszło do niego dwa dni wcześniej! - Podczas kłótni ze swoją partnerką mężczyzna otrzymał kilka ciosów nożem, po czym kobieta opuściła mieszkanie. Wezwana na miejsce karetka pogotowia przetransportowała pokrzywdzonego do szpitala - poinformowała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja.

Funkcjonariusze ruszyli na poszukiwania 46-latki i równolegle pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim zbierali materiał dowodowy. Pozwolił on na przedstawienie kobiecie kilka dni później kobiecie zarzutu naruszenia czynności narządu ciała, czym naraziła swojego partnera na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec kobiety środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - przekazała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja. - Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności - dodała policjantka.