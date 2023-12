Atak nożownika w szkole na Targówku. Licealista dźgnął kolegę w policzek

Pilne!

Atak nożem w szkole w Warszawie. Uczeń dźgnął ucznia w policzek

Atak nożem w szkole na warszawskim Targówku. We wtorek, 5 grudnia, na przerwie pomiędzy lekcjami, między dwójką uczniów doszło do bijatyki. W pewnym momencie jeden z 15-latków wyciągnął kilkunastocentymetrowy nóż i ranił swojego kolegę. Na miejsce wezwano policję i pogotowie ratunkowe. To kolejny w ostatnim czasie atak z użyciem ostrego narzędzia w szkole na Mazowszu.