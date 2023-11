Horror w Halloween. Rzucił się od tyłu na kobietę. Jego ofiara zaczęła wrzeszczeć. Na ratunek ruszyli sąsiedzi

Warszawa. Horror na Targówku. Rzucił się od tyłu na kobietę

Do dramatycznych wydarzeń doszło na początku listopada. Niczego niespodziewająca się kobieta wracała około godziny 21 do domu. W rejonie ul .Chodeckiej doszło do dramatu. - Kobieta szczegółowo opowiedziała policjantom, co się wydarzyło. Z jej zeznań wynikało, że gdy szła wzdłuż budynku została zaatakowana od tyłu i upadła na ziemię. Napastnik szarpał ją. Kobieta mocno przyciskała do siebie torebkę i krzyczała, wzywając pomocy. Spłoszony obecnością innych osób napastnik próbował uciekać. Jednak świadkowie ujęli go i przytrzymali do czasu przyjazdu wezwanego patrolu – informuje kom. Paulina Onyszko.

26-latek trafił na komisariat. Okazało się, że jest pijany. Wydmuchał prawie promil alkoholu! - Policjanci przesłuchali napadniętą kobietę oraz świadków, którzy uczestniczyli w tej interwencji. Zgromadzony w tej sprawie materiał został przekazany do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ, która wszczęła śledztwo. Tam też policjanci doprowadzili 26-latka na przesłuchanie. Mężczyzna odpowie za usiłowanie rozboju w warunkach recydywy, dlatego może grozić mu wyższa kara – dodaje Onyszko. Zatrzymany trafił tymczasowo do aresztu na 3 miesiące.