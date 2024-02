i Autor: SHUTTERSTOCK Opiekunki wyzywały malutkie dzieci w żłobku

Bulwersujące

Żłobek grozy. Opiekunki znęcały się nad maluszkami. To skandal, jak się tłumaczą!

Niebywałe, co miało być powodem, dla którego opiekunki z legionowskiego żłobka wyzywały swoich podopiecznych. Kobiety miały wyzwać malutkie dzieci m.in. słowami "co żeś zrobił, debilu" i "czego ryczysz, przestań płakać, zaraz wystawię Cię na zimno". Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z rodziców przemycił do żłobka w zabawce pociechy sprzęt do nagrywania.