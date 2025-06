Policja pokazała wstrząsające nagranie. Szokujące, co zrobił ten kierowca!

DRAMAT

Policja pokazała dramatyczne nagranie z pijanym kierowcą. 49-latek siał postrach na drogach Piaseczna

Pijany kierowca za kierownicą to śmiertelne zagrożenie na drodze. Przekonał się o tym 49-letni obywatel Ukrainy, który omal nie doprowadził do kolizji w Piasecznie. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Konsekwencje? Utrata prawa jazdy, samochodu i perspektywa kary do 3 lat pozbawienia wolności.