Policja przechwyciła amfetaminę wartą 20 milionów! 40 kg ukryte w aucie na niemieckich blachach

Narkotyki w aucie na niemieckich blachach. 40 kg białego proszku warte fortunę

Akcja miała miejsce na jednej z ulic Płocka. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, namierzyli podejrzany samochód marki Renault na niemieckich numerach rejestracyjnych. Jak się okazało, przeczucia ich nie myliły.

Podczas szczegółowej kontroli pojazdu, w tylnej części, funkcjonariusze odkryli kilkanaście starannie zapakowanych paczek. Były one ukryte pod czarną folią. W paczkach znajdował się biały proszek. Wstępne badania narkotestem wykazały, że to amfetamina. Łącznie zabezpieczono ponad 40 kg tej substancji. Jej czarnorynkowa wartość to około 20 milionów złotych!

Bydgoskie CBŚP zlikwidowało laboratorium amfetaminy

Prokuratura prowadzi śledztwo

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Płocku, która nadzoruje śledztwo. Dalsze czynności prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie.

Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za przemyt narkotyków na teren Polski. Policja nie wyklucza zatrzymań w tej sprawie.