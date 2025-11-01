Policyjny śmigłowiec nad cmentarzami w Warszawie

1 listopada, w święto Wszystkich Świętych, na warszawskim niebie można dostrzec policyjny śmigłowiec wykonujący liczne przeloty nad miastem i jego obrzeżami. Maszyna, oznaczona jako SN-82XP, kilkukrotnie krążyła m.in. nad rejonem Cmentarza Wojskowego na Powązkach, Cmentarza Bródnowskiego, Cmentarza Wolskiego, a także nad nekropoliami w rejonie Włoch i Ursusa.

Jak co roku stołeczna policja prowadzi zmasowaną akcję „Znicz”, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wzmożonego ruchu drogowego i pieszych. I najprawdopodobniej właśnie z tą akcją związane są loty śmigłowca. Z powietrza funkcjonariusze mogą szybko ocenić sytuację na głównych trasach dojazdowych do cmentarzy i reagować szybciej niż z ziemi.

Akcja „Znicz”. Cel i działania policji

− Począwszy od 31 października do 3 listopada policjanci ruchu drogowego i pionu prewencji Komendy Stołecznej Policji będą dbać o bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających cmentarze i wyjeżdżających w rodzinne strony. Wiele osób odwiedzi groby krewnych, bliskich i znajomych. Spowoduje to wzmożony ruch na drogach, nie tylko przy cmentarzach, ale także na odcinkach dojazdowych do Warszawy − przekazują policjanci z KSP.

W rejonach cmentarzy wprowadzono również zmiany w organizacji ruchu. Policja apeluje do mieszkańców o cierpliwość, korzystanie z komunikacji miejskiej i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Bezpieczeństwo na drogach i przy cmentarzach

− Nie jeźdźmy „na pamięć”! Organizacja ruchu przy wielu cmentarzach zostanie zmieniona po to, aby każdy mógł w miarę swobodnie, ale przede wszystkim bezpiecznie dotrzeć do celu. Zaparkujmy pojazd w miejscu wyznaczonym i dozwolonym, zgodnie z przepisami. Nie blokujmy wjazdu i wyjazdu z jakiejkolwiek drogi, ani dostępu do innych zaparkowanych pojazdów. Nie utrudniajmy również ruchu pieszym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i rodzicom idącym z wózkiem − podsumowują.

