Black Hawk nad Warszawą. Zawisł nad najwyższym wieżowcem. Co się dzieje?

Blackhawk nad Warszawą. Zawisł nad najwyższym wieżowcem. Co się dzieje?

W niedzielne przedpołudnie nad centrum Warszawy rozległ się nagle głośny huk silnika. Wielki szary śmigłowiec zaczął krążyć nad okolicą Dworca Centralnego. Przechodnie przystawali na ulicy i zadzierali głowy w górę, żeby popatrzeć na potężną maszynę.

Śmigłowiec pojawił się nad centrum około godziny 10.15. Zawisł nad tarasem najwyższego wieżowca w stolicy, czyli Varso Tower. Po kilkudziesięciu sekundach odleciał, zatoczył koło i powtórzył manewr. Pilot wykonał go łącznie około dziesięciu razy, co jakiś czas zmieniając kierunek z którego nadlatywał.

O sprawę zapytaliśmy stołecznych policjantów. Usłyszeliśmy jednak, że za akcję odpowiada Komenda Główna Policji. – Było to policyjne szkolenie funkcjonariuszy z Biura Operacji Antyterrorystycznych. Nie mogę udzielić więcej informacji ze względu na charakter tych działań – powiedziała podkom. Iwona Kijowska z KGP. Dodała, że szkolenia przeprowadzane bardzo często w trosce o bezpieczeństwo obywateli.

Jak podaje policja, pierwsze trzy śmigłowce Black Hawk S-70i trafiły do polskiej Policji na przełomie 2018 i 2019 r. – Maszyny te charakteryzują się wielozadaniowością i wysoką niezawodnością. Wyposażone są w nowoczesne systemy nawigacyjne umożliwiające loty w trudnych warunkach pogodowych oraz w nocy. Posiadają także urządzenia wspierające precyzyjne lądowania na ograniczonych przestrzeniach, co zwiększa ich użyteczność w sytuacjach kryzysowych. „Czarne jastrzębie” to również maszyny o imponujących parametrach. Osiągają prędkość przelotową 297 km/h, ich zasięg wynosi 650 km, a dzięki dodatkowym zbiornikom paliwa może być zwiększony do 950 km – czytamy na łamach Gazety Policyjnej.