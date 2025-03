Mazowsze płonie. Prawie 350 pożarów w dwa dni. Strażacy biją na alarm!

Niemiecka rewolucja w parkowaniu dotrze do Polski? To rozwiązanie mogłoby zmienić wszystko!

Drastyczny wzrost ilości pożarów

Od początku 2025 roku w całym kraju odnotowano już 7478 pożarów traw! To nieporównywalnie więcej w stosunku do zeszłego roku. Chociaż wypalanie traw jest nielegalne to wiele osób wciąż decyduje się to robić. "Powstrzymajmy ten bezsensowny proceder!" - apelują strażacy.

Najwięcej interwencji straży pożarnej miało miejsce w województwach:

mazowieckim – 1066 pożarów, 2 osoby ranne, najwięcej w powiecie radomskim - 151 pożarów

- 151 pożarów podkarpackim – 865 pożarów, brak rannych,

małopolskim – 757 pożarów, 5 osób rannych,

dolnośląskim – 600 pożarów, brak rannych,

śląskim – 550 pożarów, brak rannych,

świętokrzyskim – 531 pożarów, 1 osoba ranna,

lubelskim – 476 pożarów, 1 osoba ranna.

Mazowsze płonie. Strażacy biją na alarm

W zaledwie jeden weekend odnotowano blisko 350 pożarów w województwie mazowieckim.

"Tylko w dniach 8 i 9 marca tego roku na Mazowszu odnotowaliśmy 338 pożarów traw, nieużytków i sąsiadujących z nimi lasów, najwięcej w powiatach: grójeckim - 37, piaseczyńskim - 29, radomskim - 24, szydłowieckim - 17, żyrardowskim- 17, sochaczewskim - 16, garwolińskim - 15, przysuskim – 14. Do akcji gaśniczych zaangażowano łącznie 683 różnego typu pojazdów pożarniczych oraz 3537 strażaków" - informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Największe zniszczenia spowodowały pożary w miejscowości Trzcianka (22 wozy pożarne, 67 strażaków i 4,5 ha spalonego poszycia leśnego) oraz w miejscowości Wola Gutowska (14 wozów pożarnych, 64 strażaków i aż 50 ha objętych pożarem