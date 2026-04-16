Poszedł na ryby, dokonał wstrząsającego odkrycia. Z rzeki wyłowiono ciało

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-16 15:53

W czwartek, 16 kwietnia w Garwolinie wędkarz, który wybrał się nad rzekę na ryby, dokonał wstrząsającego odkrycia. Mężczyzna zauważył w wodzie ciało. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, które potwierdzają obecnie tożsamość zmarłego.

policja

i

Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS

Z rzeki w Garwolinie wydobyto ciało mężczyzny

To miało być standardowe wyjście na ryby. W czwartek ok. godz. 7:00 mężczyzna przyszedł nad rzekę Wilgę, by spokojnie wędkować. Nagle dokonał jednak strasznego odkrycia - w wodzie zauważył przypominającą człowieka w kurtce z kapturem sylwetkę. Wtedy na ulicę Wyszyńskiego zostały wezwane służby.

- Niedługo później strażacy wydobyli z wody ciało mężczyzny w wieku około 40-50 lat. Jego tożsamość będzie potwierdzana w toku dalszych czynności procesowych. Wstępnie ustalono, że może to być 41‑letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego, jednak ostateczne potwierdzenie będzie możliwe dopiero po wykonaniu formalnych procedur identyfikacyjnych - poinformowała oficer prasowa KPP w Garwolinie podkom. Małgorzata Pychner.

Sprawą zajmują się policja i prokuratura

Jak dodała mundurowa, podczas wstępnych oględzin na ciele zmarłego nie stwierdzono widocznych obrażeń. W sprawę zaangażował się prokurator, decyzją którego zwłoki zabezpieczono do badań. Jak doszło do tragedii i jaka była przyczyna śmierci mężczyzny? Odpowiedź na te pytania ma przynieść m.in. planowana sekcja zwłok.

POLICJA
STRAŻ POŻARNA
GARWOLIN