Aż brakuje słów...

Poszedł na spacer do lasu, to co zobaczył sprawiło, że zdębiał. Szok na Mazowszu

Makabryczne odkrycie na Mazowszu. W środę (2 sierpnia) spacerujący po lesie mężczyzna znalazł zwłoki psa. Ktoś powiesił zwierzę na drzewie. Na ciele czworonoga były rany cięte. Według oględzin, pies mógł wisieć na drzewie dobrych kilka dni. Zwyrodnialca, który dopuścił się tego czynu szukają policjanci, a także obrońcy zwierząt.