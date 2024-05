Wielka gwiazda Bollywood bryluje w Cannes w sukience polskiej projektantki. Dorota Goldpoint też zadała szyku! Mamy zdjęcia

Choć na festiwal filmowy do Cannes zjechało kilka polskich gwiazd - w tym Julia Wieniawa i nasza top modelka Anja Rubik, to najjaśniej lśni tam projektantka mody Dorota Goldpoint, która ubrała na czerwony dywan zagraniczne sławy. Tym razem naprawdę ma powody do dumy, bo w jej kreacji zaprezentowała się wielka gwiazda Bollywood. I nie, nie była to Natalia Janoszek. Zobaczcie zdjęcia.