Potworna zemsta w pracy?! Trucicielka z Warszawy dolewała do napojów żrące chemikalia. To nie wszystko

Warszawa, Śródmieście. 56-latka otruła koleżankę z pracy

Dramat rozegrał się w jednym z biurowców przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Jak wynika z ustaleń policji, 56-latka systematycznie dolewała 51-letniej koleżance z pracy toksyczne substancje do napojów.

Kobieta dolewała chemikalia do szklanek i butelek z napojami.

Ofiara po spożyciu napojów źle się poczuła i poszła do lekarza.

Badania wykazały obrażenia wewnętrzne.

Potworny proceder zarejestrowały kamery. "No właśnie stoi herbatka, więc wiesz..."

Podejrzewając, co się dzieje, 51-latka zamontowała w pomieszczeniu socjalnym ukrytą kamerę. „No właśnie stoi herbatka, więc wiesz…” – tak 56-letnia kobieta powiedziała przez telefon do swojej 68-letniej przyjaciółki. Następnie dolała koleżance z pracy do filiżanki z herbatą żrące chemikalia. Nagranie trafiło w ręce policji.

Wyłudzali mieszkania i mordowali właścicieli. Bezwzględny gang trucicieli w rękach policji

Trucicielka z Warszawy zatrzymana. Usłyszała zarzuty

Wszystko wskazuje, że motywem działania kobiet był konflikt zawodowy. W toku śledztwa zabezpieczono toksyczne środki sanitarne, butelki z napojami i inne dowody. Zatrzymana 56-latka usłyszała zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej za to do 20 lat więzienia. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

W sprawę zamieszana jest także 68-letnia koleżanka, która wiedziała o wszystkim i nie powiadomiła służb. Grozi jej do 3 lat więzienia za niezawiadomienie o przestępstwie. Została objęta policyjnym dozorem i ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i podejrzaną.