Wypadek w Kleszewie

Do zderzenia ciężarówki z autem osobowym, którym podróżowała rodzina, doszło w niedzielę, 2 kwietnia, około godz. 16 na skrzyżowaniu w Kleszewie.

- Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący pojazdem ciężarowym 31-letni obywatel Turcji nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem marki Opel Astra. Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia tych dwóch pojazdów. Osobówką podróżowała pięcioosobowa rodzina pochodząca z Ukrainy. W wyniku zdarzenia do szpitala trafiło pięć osób w tym troje dzieci – przekazała sierż. Renata Soból z policji w Pułtusku.

Jak podaje policja, czynników, które mogły mieć wpływ na to, że doszło do koszmarnego wypadku, mogło być wiele - brak umiejętności, nieodpowiedzialność kierowcy, nieznajomość przepisów ruchu drogowego i zmienne warunki pogodowe. Mundurowi ustalają dokładne okoliczności i przyczyny zderzenia ciężarówki z autem osobowym.

Policja przypomina

Pułtuscy policjanci podają, że największy problem z nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu występuje właśnie na skrzyżowaniach. - Kierowcy często na skutek paraliżującego stresu, nie dostrzegają nieoznakowanych skrzyżowań równorzędnych, źle ustalają kolejność przejazdu na skrzyżowaniach, czy też nie potrafią dostosować swojego zachowania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na drodze - wyjaśniła sierż. Renata Soból.

Policja przypomina, że kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany „zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo”.

Co ważne, wymienionego przepisu nie stosuje się do pojazdu szynowego! Ten ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża. Należy również pamiętać, że kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.