Tłuszcz. Ktoś rozkradł sieć trakcyjną, potężne problemy

PKP nie ma ostatnio szczęścia. Co rusz dzieją się rzeczy, które mocno uprzykrzają życie pasażerów. Tym razem winni są prawdopodobnie złomiarze, którzy rozkradli elementy sieci trakcyjnej! - Służby techniczne PLK stwierdziły kradzież elementów sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Łochowem a Tłuszczem. Jest to dwutorowy odcinek linii kolejowej. Obecnie pociągi pokonują go po jednym torze – poinformował cytowany przez TVN Warszawa Karol Jakubowski, rzecznik Polskich Linii Kolejowych. - Dzisiaj w godzinach wieczornych przewidywane jest przywrócenie dwutorowego przejazdu pociągów. To nie będzie jednak jazda rozkładowa, czyli w pełnej prędkości. Te prace, które zapewnią przywrócenie rozkładowej jazdy pociągów, będą dokończone w nocy przy zmniejszonym ruchu - dodał Jakubowski.

Od poniedziałku (13 marca) wśród pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich panuje prawdziwy chaos. PKP i spółki samorządowe przerzucają się odpowiedzialnością za tę sytuację. Więcej przeczytasz TUTAJ.