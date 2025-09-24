Poważny wypadek na trasie S2. Kierująca cysterną uwięziona w kabinie

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-24 11:53

Na trasie S2 w rejonie warszawskiego Ursusa doszło do groźnego wypadku z udziałem dwóch ciężarówek i busa. Najbardziej poszkodowaną osobą została kierująca cysterną, którą strażacy przez kilkadziesiąt minut wydobywali z zakleszczonej kabiny. Na miejscu interweniowały liczne służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Super Express Google News

Do zdarzenia doszło w środę (24 września) po południu na trasie S2 w kierunku Konotopy, w rejonie Ursusa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierująca cysterną nie zdołała w porę wyhamować i uderzyła w jadącą przed nią ciężarówkę. Siła zderzenia sprawiła, że pojazd ciężarowy lekko zahaczył jeszcze o busa poruszającego się tym samym pasem. Najbardziej ucierpiała kierująca cysterną, która została uwięziona w rozbitej kabinie swojego pojazdu.

Na miejsce natychmiast skierowano osiem zastępów straży pożarnej i powiatu pruszkowskiego, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. W akcji uczestniczył również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy, korzystając z narzędzi hydraulicznych, przez kilkadziesiąt minut wydobywali poszkodowaną kobietę. Po uwolnieniu została ona przekazana medykom i przetransportowana do szpitala.

Na trasie S2 w kierunku Poznania doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych i samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Przetransportowano ją do szpitala. Na miejscu lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji ratunkowej brało udział osiem zastępów straży pożarnej. Obecnie dwa pasy ruchu w kierunku Poznania są już przejezdne − przekazał „Super Expressowi” asp. Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej.

Policja prowadzi czynności wyjaśniające dokładne przyczyny i przebieg wypadku. Przez kilka godzin droga w kierunku Konotopy była całkowicie zablokowana, a korek sięgał kilku kilometrów. Kierowcy musieli korzystać z objazdów, co powodowało duże utrudnienia w ruchu w tej części Warszawy.

Obecnie sytuacja na miejscu powoli wraca do normy. Dwa pasy w kierunku Poznania zostały już udostępnione kierowcom, jednak służby apelują o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Na trasie S2 w rejonie Ursusa doszło do poważnego wypadku
10 zdjęć
Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRASA S2