Poważny wypadek na trasie S2. Kierująca cysterną uwięziona w kabinie

Do zdarzenia doszło w środę (24 września) po południu na trasie S2 w kierunku Konotopy, w rejonie Ursusa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierująca cysterną nie zdołała w porę wyhamować i uderzyła w jadącą przed nią ciężarówkę. Siła zderzenia sprawiła, że pojazd ciężarowy lekko zahaczył jeszcze o busa poruszającego się tym samym pasem. Najbardziej ucierpiała kierująca cysterną, która została uwięziona w rozbitej kabinie swojego pojazdu.

Na miejsce natychmiast skierowano osiem zastępów straży pożarnej i powiatu pruszkowskiego, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. W akcji uczestniczył również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy, korzystając z narzędzi hydraulicznych, przez kilkadziesiąt minut wydobywali poszkodowaną kobietę. Po uwolnieniu została ona przekazana medykom i przetransportowana do szpitala.

− Na trasie S2 w kierunku Poznania doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych i samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Przetransportowano ją do szpitala. Na miejscu lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji ratunkowej brało udział osiem zastępów straży pożarnej. Obecnie dwa pasy ruchu w kierunku Poznania są już przejezdne − przekazał „Super Expressowi” asp. Michał Składanowski z pruszkowskiej straży pożarnej.

Policja prowadzi czynności wyjaśniające dokładne przyczyny i przebieg wypadku. Przez kilka godzin droga w kierunku Konotopy była całkowicie zablokowana, a korek sięgał kilku kilometrów. Kierowcy musieli korzystać z objazdów, co powodowało duże utrudnienia w ruchu w tej części Warszawy.

Obecnie sytuacja na miejscu powoli wraca do normy. Dwa pasy w kierunku Poznania zostały już udostępnione kierowcom, jednak służby apelują o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

