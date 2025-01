i Autor: KPP Żyrardów

GROZI MU 5 LAT

Poważny wypadek w Wiskitkach. Kierowca pijany i z zakazem. Kilka osób rannych

Na drodze krajowej nr 50 w Wiskitkach doszło do poważnego wypadku, w którym zostały poszkodowane trzy osoby. Przód auta został zmiażdżony, strażacy byli zmuszeni do użycia specjalistycznych narzędzi, by wydostać ofiary na zewnątrz. Kierowca był kompletnie pijany. To jednak nie wszystko.