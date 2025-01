Wyszedł do sklepu, mieszkanie stanęło w płomieniach. Zaskakująca przyczyna pożaru w Warszawie

Nie Elon Musk, lecz turecki miliarder. Był podejrzany o pranie brudnych pieniędzy. To on kupił apartament przy Złotej 44

Warszawa. Nie wyłączył komputera, doszło do pożaru

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, 4 stycznia. WSPR "Meditrans" w Warszawie przekazała informację o pożarze w jednym z mieszkań. Mężczyzna wyszedł do sklepu bez wyłączenia komputera z prądu i pod nieobecność doszło do zwarcia. Pokój stanął w płomieniach!

Tragiczny pożar kamienicy na Woli. Jedna osoba nie żyje

Mieszkaniec kamienicy po powrocie do domu próbował samodzielnie ugasić pożar, jednak nieskutecznie. Zadzwonił pod numer alarmowy. Dzięki interwencji strażaków sytuacja została prędko opanowana. Nikt nie ucierpiał, historia zakończyła się na zadymieniu mieszkania i nauczce.

"Apelujemy do wszystkich, by zanim opuszczą dom lub biuro odłączali z sieci elektrycznej wszystkie urządzenia. Wystarczy chwila, by doszło do pożaru" - ostrzegają ratownicy.