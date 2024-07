Awaria Microsoft i problemy na lotniskach w Polsce. Pilny apel do pasażerów

Ci pracownicy są na wagę złota. Najnowsze statystyki nie pozostawiają złudzeń

W ostatnim czasie firma Pracuj.pl przedstawiła raport "Rynek Pracy Specjalistów H1 2024". Dzięki niemu dowiadujemy się, iż ofert od pracodawców nie brakuje, bowiem w pierwszym półroczu 2024 r. wystawiono 396 000 ogłoszeń. Tym samym pobito po raz kolejny rekord w zakresie liczby aktywnych klientów (pracodawców) oraz liczby aplikacji wysyłanych przez kandydatów. Dodatkowo wiadomo już, że w ostatnim czasie pokazuje się coraz mniej ofert pracy na stanowiska związane z IT.

Za nami kolejne sześć miesięcy obserwacji dynamicznych zmian gospodarczych i ich wpływu na rynek pracy. Pewne trendy, które pojawiały się w latach 2022 i 2023, dziś widzimy w pełnej krasie. Są to między innymi istotne zmiany na rynku IT. Sytuacja na nim, w porównaniu do innych gałęzi rynku, uległa największej zmianie w ostatnich miesiącach, a popyt na pracowników zmalał względem wcześniejszych lat - twierdzi Rafał Nachyna Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu Grupy Pracuj.

Co ciekawe, w aktualnych statystykach zauważono także, że firmy chętniej wracają do biur, bowiem aż 63% ogłoszeń stanowiły oferty pracy stacjonarnej.

Analitycy przedstawili również TOP 5 branż z największym udziałem ofert. O jakich obszarach więc mowa? Gdzie pracodawcy potrzebują pracowników? Więcej szczegółów znajdziecie w naszej galerii, w której przedstawiliśmy listę pięciu najbardziej aktywnych rekrutacyjnie branż.

