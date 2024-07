Kristina miała polecieć do chłopaka w Grecji. Zniknęła. Nowe fakty w sprawie 25-latki

To już oficjalne, mamy rekord - seria dynamicznego wzrostu wynagrodzeń w polskiej gospodarce została podtrzymana. Najnowsze dane GUS, choć według wielu przedstawiają się znakomicie, to mogą być pierwszą oznaką katastrofy finansowej w kraju. Jak to możliwe?

Okazuje się, że dynamika wzrostu wynagrodzeń jest poniekąd czymś pozytywnym dla pracowników, lecz według Rady Polityki Pieniężnej tempo to nie jest spójne z celem inflacyjnym NBP. Jak jednak przedstawiają się wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2024 roku? Średnia pensja nauczycieli może zaskoczyć. Sprawdźcie naszą galerię, by dowiedzieć się więcej.