i Autor: PEXELS Przemoc psychiczna w renomowanym liceum w Warszawie. Dziennikarze portalu ujawniają skandal

SZKOŁA ODPIERA ZARZUTY

Przemoc psychiczna w renomowanym liceum w Warszawie. Dziennikarze portalu ujawniają skandal

Renomowane Liceum Społeczne STO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na warszawskim Ursynowie przeżywa kryzys. Jak twierdzą rodzice, w szkole dochodzi do upokarzania uczniów, stosowania przemocy psychicznej i niesprawiedliwych kar. Dwie uczennice zostały ukarane obniżeniem ocen z zachowania za żartobliwe zdjęcia, co zamknęło im drogę do stypendium, a nauczyciel, który ich bronił, stracił pracę. Uczniowie opuszczają mury szkoły, a dyrekcja zaprzecza, że doszło do nadużyć.