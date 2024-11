Akcja policji na Inżynierskiej w Warszawie. Wyciekło nagranie: "Karolina, zabiją mnie"

Policjanci przyjechali pod most Poniatowskiego w Warszawie. Rozłożyli parawan i zbierali ślady. Znamy szczegóły akcji

Akcja policji na Inżynierskiej w Warszawie. Wyciekło nagranie

W sieci pojawiło się wideo z ulicy Inżynierskiej w Warszawie. Osoba nagrywająca zdarzenie znajdowała się naprzeciwko kamienicy. To tam doszło do interwencji w sprawie agresywnego mężczyzny uzbrojonego w maczetę. Pod budynkiem widać zaparkowane radiowozy oraz dużą grupę policjantów. Po chwili do bramy pędzą ubrani w jaskrawe uniformy ratownicy medyczni.

W tle słychać przeraźliwy, powtarzany w kółko krzyk mężczyzny: "Karolina, zabiją mnie!" i przekleństwa. Autor podpisał nagranie sprzed dwóch dni "strzelanina inżynierska".

Śmierć policjanta. Zastrzelił go kolega

W sobotę 23 listopada na ulicy Inżynierskiej w Warszawie z broni służbowej policjanta padł strzał. Kula trafiła w klatkę piersiową 34-letniego sierż. sztab. Mateusza Biernackiego. Nie przeżył.

Wcześniej policjanci zjawili się na miejscu w związku z wezwaniem dotyczącym agresywnego mężczyzny uzbrojonego w maczetę. Niewykluczone, że to właśnie jego krzyki słychać na nagraniu.

