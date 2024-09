Przerażające nagranie ze strzelaniny w Warszawie. Krzyk ludzi było słychać wszędzie!

Samolot z Moskwy pilnie lądował w Warszawie. Co się stało?

Pierwsze zgłoszenie, które otrzymali policjanci, dotyczyło mężczyzny handlującego kradzionym towarem na bazarze Olimpia na Woli. Postanowili to sprawdzić. Nie spodziewali się jednak, że interwencja przybierze tak dramatyczny obrót.

− Dochodziła godzina 10. W trakcie legitymowania podejrzanego nieustalona osoba oddała strzał w kierunku funkcjonariuszy − tłumaczy nam mł. insp. Robert Szumiata, rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Zaatakowani policjanci byli zmuszeni do użycia broni służbowej. Jak udało nam się ustalić, podczas krótkiej wymiany ognia ranny został 57-letni mężczyzna. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Świadkowie zdarzenia wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Lekarze opatrzyli go i przetransportowali do szpitala.

− Wyjaśniamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia, w tym to, kto i z jakiej broni strzelał do policjantów − dodaje Szumiata.

Zarówno osoby, która strzelała do mundurowych, jak i mężczyzny handlującego kradzionym towarem, nie aresztowano. Jeden i drugi uciekli z terenu bazaru podczas zamieszania. Całe zajście można obejrzeć na nagraniu opublikowanym w ostatnim czasie w mediach społecznościowych na profilu Miejskiego Reportera.

