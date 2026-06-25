Przerażające sceny na miejscu katastrofy samolotu w Warszawie. Mamy nagranie

Świadek twierdzi, że awionetka miała problemy z silnikiem i pilot próbował ominąć budynki.

Po uderzeniu w ziemię maszyna natychmiast stanęła w płomieniach.

Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej, policja i śledczy.

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"Silnik strasznie charczał"

Katastrofę obserwowały osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia. Jeden ze świadków opowiedział o ostatnich sekundach lotu.

- To była awionetka dwuosobowa. Miała jakieś problemy z silnikiem, strasznie charczał, przechyliło ich na jedną stronę i uderzył centralnie za Carrefourem, obok zabudowań. Było widać, że pilot próbował się ratować i nie chciał uderzyć w budynki. Od razu jak uderzyła w ziemię pojawił się słup ognia i gęsty dym. Raczej to wyglądało na usterkę techniczną niż błąd. Serce mnie rozbolało, od razu mój mąż wykręcił 112 i zawiadomił służby - relacjonuje.

Dziesiątki strażaków i policja

Na miejscu katastrofy od pierwszych minut trwa intensywna akcja ratunkowa. Okolicę wypełniły wozy straży pożarnej, radiowozy i karetki. Cały teren rozświetlają niebieskie sygnały pojazdów uprzywilejowanych, a dostęp do miejsca tragedii został odgrodzony. Na miejscu katastrofy pojawił się także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na nagraniu widzimy, że po krótkim czasie maszyna odleciała w kierunku warszawskiej Woli.

Strażacy przekazali tragiczne wieści

Straż pożarna przekazała, że samolot nie zdołał dolecieć do lotniska.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o katastrofie awionetki przy ul. Powstańców Śląskich 127. Samolot nie doleciał do lotniska i zapalił się - powiedział se.pl bryg. Przemysław Girgiel.

Jak dodał, z informacji przekazanych przez lotnisko wynika, że na pokładzie znajdowały się dwie osoby.

- Dostaliśmy informację z lotniska, że na pokładzie znajdowały się dwie osoby. Najprawdopodobniej obie osoby poniosły śmierć - przekazał strażak.

Na miejscu od początku pracują również policjanci.

- Dostaliśmy zgłoszenie o tym, że spadł samolot. Doszło do pożaru. Jesteśmy na miejscu, pracują również strażacy. Wszystkie czynności są w trakcie - poinformowała nas nadkom. Marta Sulowska. Przyczyny katastrofy równolegle będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Źródło: se.pl