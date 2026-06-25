Katastrofa samolotu w Warszawie! Zginęły dwie osoby

Awionetka spadła w rejonie ul. Powstańców Śląskich 127 na Bemowie.

Samolot zapalił się przed dotarciem do lotniska.

Według wstępnych informacji na pokładzie były dwie osoby.

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Samolot nie doleciał do lotniska

Alarm wpłynął do służb po katastrofie awionetki w rejonie ul. Powstańców Śląskich 127. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję oraz inne służby ratunkowe.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o katastrofie awionetki przy ul. Powstańców Śląskich 127. Samolot nie doleciał do lotniska i zapalił się - przekazał se.pl bryg. Przemysław Girgiel.

Na pokładzie były dwie osoby

Jak wynika z pierwszych informacji przekazanych służbom przez lotnisko, w samolocie podróżowały dwie osoby.

- Dostaliśmy informację z lotniska, że na pokładzie znajdowały się dwie osoby. Najprawdopodobniej obie osoby poniosły śmierć - dodał strażak.

Policja zabezpiecza miejsce katastrofy

Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Teren został zabezpieczony, a okoliczności katastrofy są wyjaśniane.

- Dostaliśmy zgłoszenie o tym, że spadł samolot. Doszło do pożaru. Jesteśmy na miejscu, pracują również strażacy. Wszystkie czynności są w trakcie - powiedziała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Policjantka dodała, że szczegółowe informacje dotyczące przyczyn i przebiegu katastrofy będzie przekazywać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która zajmie się wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia.

Źródło: se.pl