15 sierpnia w stolicy. Wielka defilada sparaliżuje Warszawę. Plan wydarzenia, utrudnienia, jak dojechać

Już 15 sierpnia Warszawa szykuje się na spektakularną defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego, która zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt.

Na Wisłostradzie zobaczymy m.in. myśliwce F-35 i nowość – skoki spadochronowe, jednak wydarzenie to oznacza również gigantyczne utrudnienia w ruchu.

Nie daj się zaskoczyć paraliżowi miasta! Koniecznie sprawdź szczegółowy plan obchodów, trasy objazdowe i najlepsze sposoby dojazdu na defiladę.

15.08.2026. Święto Wojska Polskiego. Rocznica Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia to wyjątkowy dzień dla Polek i Polaków. Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego oraz rocznicę Bitwy Warszawskiej. Z kolei dla katolików to również dzień kościelnego święta, jakim jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, potocznie zwane świętem Matki Boskiej Zielnej. 15 sierpnia to czerwona kartka w kalendarzu i oficjalny, ustawowy dzień wolny od pracy.

Święto Wojska Polskiego w Warszawie. Harmonogram obchodów w stolicy

Poniżej prezentujemy harmonogram obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie w sobotę, 15 sierpnia:

godz. 8:00 - msza święta za ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

- msza święta za ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego godz. 9:15 - złożenie wieńca przed pomnikiem Wincentego Witosa

- złożenie wieńca przed pomnikiem Wincentego Witosa godz. 9:25 - złożenie wieńca przy tablicy gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego

- złożenie wieńca przy tablicy gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego godz. 10:00 - uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza

- uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza godz. 10:00-18:00 - strefa wojskowa w Cytadeli Warszawskiej

- strefa wojskowa w Cytadeli Warszawskiej godz. 12:00 - defilada wojskowa na Wisłostradzie

15 sierpnia. Wielka defilada w Warszawie

Częścią obchodów Święta Wojska Polskiego są pokazy sprzętu wojskowego. W sobotę, 15 sierpnia, wojsko zaprezentuje się na uroczystej defiladzie pod hasłem "Polska SAFE - Bezpieczna Polska" na warszawskiej Wisłostradzie oraz na paradzie morskiej w Gdyni.

W tym roku defilada w stolicy będzie wyjątkowa. Jak poinformował wiceminister Paweł Bejda nowością będą skoki spadochronowe, które rozpoczną defiladę w stolicy. 9 skoczków z flagami Polski, NATO oraz flagami 5 rodzajów sił zbrojnych na początku uroczystości wyląduje na Wisłostradzie! Po raz pierwszy na defiladzie zaprezentują się także polskie samoloty F35.

Według oficjalnych informacji przekazanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej defilada wojskowa rozpocznie się punktualnie o godz. 12 w Warszawie na Wisłostradzie. To niepowtarzalna okazja, by na własne oczy zobaczyć najlepszy i najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, jak np. bojowe wozy Borsuk, transportery Rosomak, czołgi typu Leopard, K2 i Abrams, a także armatohaubice Krab, moździerze Rak, drony Gladius oraz systemy Poprad, Himars i Patriot. Z kolei na niebie będzie można podziwiać samoloty i śmigłowce Sił Zbrojnych RP.

100

Święto Wojska Polskiego w Warszawie. Jak dojechać na defiladę?

Wybierając się na defiladę w Warszawę lepiej zostawić prywatne auto w garażu i skorzystać z komunikacji miejskiej.

Do celu dowiozą cię:

autobusy linii: 116, 128, 175, 178, 180, 190, 503, 518, Z26

linii: 116, 128, 175, 178, 180, 190, 503, 518, Z26 tramwaje linii: 4, 15, 16, 17, 18, 76

linii: 4, 15, 16, 17, 18, 76 metro: M1 (stacja Ratusz-Arsenał), M2 (stacja Centrum Nauki Kopernik)

Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej/ Materiały prasowe

Defilada sparaliżuje ruch w stolicy. Będą utrudnienia

Niestety, widowiskowa defilada na Wisłostradzie nie może odbyć się bez utrudnień dla kierowców. Już od piątku, 14 sierpnia, od godz. 16 do soboty, 15 sierpnia, do godz. 16 zostanie zamknięta Wisłostrada od Mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina.

W tym czasie połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i Most Grota-Roweckiego, Aleja „Solidarności” i Most Śląsko-Dąbrowski, a także Most Poniatowskiego. Z Czerniakowskiej od Mokotowa kierowcy pojadą tylko na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na Most Łazienkowski.

Co ważne, kierowcy będą mogli omijać Wisłostradę ulicami Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej.

Dodatkowo w sobotę, 15 sierpnia, w godzinach 11:30-13:30, zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. A od godziny 11:00 do 14:00 piesi i rowerzyści nie skorzystają z mostów Gdańskiego, Śląsko-Dąbrowskiego i Kładki Magdaleny Abakanowicz.

Zmienią się przez to również trasy tramwajów kilku linii i autobusów kilkunastu linii.

Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej/ Materiały prasowe

Defilada wojskowa i uroczysta zmiana na szczycie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni